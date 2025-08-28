Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Président Deby Itno s'entretient avec le PDG de Perenco pour booster le secteur pétrolier


Alwihda Info | Par - 29 Août 2025


Le Président Mahamat Idriss Deby Itno a reçu François Perrodo, le PDG du groupe pétrolier Perenco, pour discuter du développement du secteur pétrolier, vital pour l'économie du pays. La rencontre a porté sur la production et la diversification énergétique.


  Perenco, qui produit actuellement 18 000 barils de pétrole par jour, prévoit de dépasser la barre des 20 000 barils par jour d'ici la fin de l'année 2025 grâce à la découverte de neuf nouveaux puits. En matière de développement humain, le groupe a formé plus de 350 cadres tchadiens.

 
L'entretien a également abordé le secteur de l'électricité, où Perenco produit 4 mégawatts pour la ville de Moundou, avec la promesse d'étendre cette politique à d'autres zones. Un point crucial de la rencontre a été la production de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Le président a donné l'instruction à Perenco de démarrer la production début 2026 afin que le Tchad devienne autosuffisant en cette ressource. Perenco s'est engagé à débuter avec une production de 3 000 tonnes par an.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


