Tchad : Le RNDT Le Réveil vole au secours des réfugiés de Farcha

Le président de la sous-fédération Abakar Mahamadi Moussaye a indiqué que, ce geste s’inscrit dans le cadre de la politique du RNDT Le Réveil qui est celle d’assister et d'accompagner les personnes vulnérables. Ce geste minime est un acte humanitaire car le peuple camerounais est un peuple ami et frère ; les soutenir sur tous les plans est un devoir, selon Abakar Mahamadi Moussaye.



Pour lui, ce genre d’assistance aux personnes vulnérables ne s’arrêtera pas. Ils continueront d'apporter leur soutien en se rendant dans d'autres sites.



Adef Abisso, représentant des bénéficiaires, salue le geste de la sous-fédération RNDT du 8ème arrondissement. Il demande aux autres formations et organisations de voler à leur secours.



La présidente de la promotion féminine du RNDT Le Réveil, Zara Adoum, souligne que le Cameroun et le Tchad sont deux pays amis et frères et qui ont des liens communs. « Aujourd’hui nous sommes venus vous assister avec ce petit geste. Incha’Allah, prochainement, on viendra avec plus que ça », dit-elle.