Tchad : Le conseiller spécial Mahamat Saleh Abdeldjelil honoré pour son soutien à l'éducation à Haraze-Mangueigne

Une cérémonie de reconnaissance a eu lieu cette semaine à Haraze-Mangueigne, en l'honneur de Mahamat Saleh Abdeldjelil, Conseiller spécial à la Présidence de la République. Cet événement a célébré son engagement patriotique en faveur de l’inspection départementale de l'Éducation, du Bilinguisme et de la Promotion Civique de Dar-Rounga.

L'événement a été organisé pour remercier le Conseiller spécial et chef de mission provinciale du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) pour son soutien crucial. Lors de sa visite à Haraze-Mangueigne durant la campagne électorale, il avait promis de renforcer l’inspection en personnel et en équipements. Mahamat Saleh Abdeldjelil a tenu ses promesses en recrutant 10 enseignants, entièrement pris en charge par ses soins, et en fournissant trois imprimantes multifonctions pour améliorer les actions de terrain et la qualité de travail de l’inspection. Au cours de la cérémonie, l’inspection départementale de l’éducation, en collaboration avec l’Association des Parents d’Élèves (APE), a réceptionné les nouveaux équipements et présenté les enseignants récemment recrutés.

Soumaine Mahamat Soumaine, inspecteur départemental de Dar-Rounga, a exprimé sa gratitude envers Mahamat Saleh Abdeldjelil pour son soutien multiforme, son humanisme, et sa générosité. Il a souligné la nécessité de personnel enseignant qualifié et d'équipements de travail dans le département. Il a également exhorté les cadres de la province du Salamat, et en particulier ceux de Dar-Rounga, à emboîter le pas pour améliorer l'éducation des enfants en âge scolaire, contribuant ainsi au développement de la province.

Cette initiative illustre l'importance de l'engagement communautaire et des actions concrètes pour impulser des améliorations significatives dans le secteur éducatif.