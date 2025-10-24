Tchad : Le district sanitaire de Sarh fait le point sur ses activités





L’objectif principal de cette séance est d’évaluer les activités menées par le District Sanitaire de Sarh durant le premier semestre de l’année 2025, et de proposer des pistes d’amélioration pour renforcer l’accès aux soins dans tout le département du Barh-Koh.





Le Médecin-Chef du District, Dr Nehoulnée Gaston, a précisé que le Conseil de Santé constitue un cadre de dialogue, de suivi et de coordination entre les différents acteurs du secteur. Il a ensuite présenté la situation sanitaire du Moyen-Chari, jugée globalement stable. Cependant, il a signalé quelques cas de tuberculose ainsi que des difficultés liées à certaines femmes enceintes qui préfèrent accoucher à domicile plutôt que dans les centres de santé.





Dr Gaston a assuré que des efforts supplémentaires seront faits pour sensibiliser la population sur l’importance des consultations prénatales et de l’accouchement en milieu médical, tout en renforçant la lutte contre la tuberculose.





Très satisfait de ce bilan, le Secrétaire général du département du Barh-Koh, Ngomsembaye Allahoguina Voltaire, a salué le travail remarquable accompli par l’équipe du District Sanitaire de Sarh. Il a encouragé tous les acteurs locaux à rester engagés et à participer activement à la mise en œuvre de la politique nationale de santé.





Selon lui, cette politique reste un outil essentiel pour améliorer l’accès aux soins, renforcer la qualité des services et promouvoir une gouvernance sanitaire plus inclusive et efficace dans la province du Moyen-Chari.