Tchad - Le football du Ouaddaï bat son plein : Lancement de la saison sportive 2024-2025

La saison sportive de football du Ouaddaï a officiellement été lancée au stade municipal d'Abéché. Cet événement majeur, placé sous le haut patronage du gouverneur de la province, Bachar Ali Souleyman, a rassemblé les acteurs du football local, les autorités et de nombreux passionnés.



Le championnat interdépartemental, qui vient d'être lancé, est bien plus qu'une simple compétition sportive. Il est perçu comme un véritable vecteur de cohésion sociale et de développement pour la province du Ouaddaï. Comme l'a souligné Abdoulaye Ngagoutou, vice-président de la ligue de football du Ouaddaï, ce tournoi permet de réunir les différents départements autour d'une passion commune : le football.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleyman, a exprimé son soutien sans faille au football et a appelé les acteurs du sport à faire preuve de fair-play et de respect. Il a également souligné l'importance de l'éducation par le sport, qui contribue à former des citoyens responsables et engagés.



Cette nouvelle saison s'annonce riche en émotions et en surprises. Les équipes vont s'affronter avec passion pour décrocher le titre de champion. Les organisateurs espèrent que ce championnat contribuera à dynamiser la vie sportive dans la province et à révéler de nouveaux talents.



Le lancement de la saison sportive de football du Ouaddaï est un événement marquant pour la région. Il témoigne de la vitalité du football tchadien et de l'engagement des autorités à soutenir le développement du sport.