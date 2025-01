Tchad : Le gouvernement accélère la cadence sur les chantiers routiers de N'Djamena

Le 14 janvier 2025, le Directeur Général Adjoint des Infrastructures des Transports, Mahamat Adam Togou, a effectué une nouvelle tournée d'inspection sur les différents chantiers routiers de la capitale, témoignant ainsi de la volonté du gouvernement à améliorer le réseau routier de N'Djamena.







Un suivi rigoureux des travaux.



Cette visite, qui fait suite à une précédente inspection, avait pour objectif principal d'évaluer l'état d'avancement des travaux et de s'assurer que les recommandations formulées lors de la visite précédente étaient bien appliquées. Le Directeur Général Adjoint a ainsi pu constater, sur le terrain, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées par les entreprises en charge des chantiers.







Des résultats encourageants et des défis à relever.



Si les travaux sur la pénétrante Nord de Goudjé et la rue de 60 mètres ont connu une avancée significative, des ajustements restent nécessaires sur d'autres chantiers, notamment en ce qui concerne la qualité des matériaux et le respect des délais. Les responsables des entreprises ont été appelés à redoubler d'efforts pour livrer des infrastructures durables et conformes aux normes en vigueur.







Une coordination renforcée.



Cette visite a également été l'occasion de renforcer la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la réalisation de ces projets : les entreprises de BTP, les bureaux d'études et les services techniques de l'État. Une meilleure coordination permettra d'optimiser la gestion des chantiers et d'éviter les retards.







Les enjeux de ces projets.



L'amélioration du réseau routier de N'Djamena est un enjeu majeur pour le développement économique et social du Tchad. Des infrastructures routières modernes et efficaces sont indispensables pour faciliter les échanges commerciaux, améliorer la mobilité des personnes et des biens, et contribuer à l'attractivité de la capitale.







Prochaines étapes.



Pour assurer le suivi régulier de l'avancement des travaux, le Directeur Général Adjoint des Infrastructures des Transports a demandé aux responsables des chantiers de lui faire parvenir des rapports réguliers. Il a également souligné l'importance de maintenir une communication étroite avec les autorités locales et les populations riveraines afin de minimiser les nuisances liées aux travaux.