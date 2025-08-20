Alwihda Info
TCHAD

Tchad : visite du chantier de construction du Palais de justice de N’Djamena par le ministre de la Justice


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Août 2025



Tchad : visite du chantier de construction du Palais de justice de N’Djamena par le ministre de la Justice
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains Dr Youssouf Tom a visité ce 20 août 2025, le chantier de construction du Palais de justice de N’Djamena. Il était accompagné de la secrétaire d’État au ministère des Infrastructures, Mme Haoua Abdelkérim Ahmadaye et de ses proches collaborateurs.

Ce Palais de justice de la cité capitale, d’une superficie initiale de 5 hectares, réduite à 3 hectares, sera la plus grande d’Afrique centrale. Le ministre Dr Youssouf Tom a eu droit à la présentation du plan du projet, avant d'aller constater l’évolution des travaux.

Selon l’ingénieur en charge des travaux, Dalmet Marty Apollinaire, ce Palais de justice comporte quatre compartiments et est implanté, dans sa globalité, sur une superficie de 15.000m². Le directeur général de l'entreprise en charge de construction dudit palais, Mahamat Nassour Abdoulaye, souhaite que le financement soit débloqué afin de parachever les travaux dans le délai requis.

Le projet de construction du Palais de justice N’Djamena date de 2010 et son exécution vient de démarrer en 2025. Après la visite du chantier, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains Dr Youssouf Tom s’est dit satisfait de l’évolution des travaux.



