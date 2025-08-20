Tchad : l’évangéliste Matibi Robert a tiré sa révérence

Le célèbre mégaphone-évangéliste, connu sur son vélo, aminé de sons religieux et prédications dans les rues, morgues, cimetières et maison d'arrêt de Ndjamena, a pris sa retraite ce mardi 19 août 2025 à Moundou.



En cette circonstance douloureuse, la rédaction du journal Alwihda infos présente ses sincères condoléances à sa famille biologique et religieuse.