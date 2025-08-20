Tchad : le préfet de la Tandjilé-Ouest honore les responsables de la sécurité

Ce mercredi 20 juillet 2025, le colonel Ali Mahamat Sebey, préfet du département de la Tandjilé-Ouest, a exprimé sa reconnaissance aux responsables de la sécurité en leur remettant des attestations de satisfaction.



La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités civiles et militaires et du maire de la ville de Kelo, Namou Hassane Marina. À l’entame de la rencontre, le préfet a souligné que ces distinctions étaient attribuées aux responsables des forces de l’ordre et de sécurité, pour la qualité du travail accompli.



Au total, onze responsables issus de différents corps de sécurité ont été honorés. En clôturant la cérémonie, le colonel Ali Mahamat Sebey a exhorté les hommes en uniforme à redoubler d’efforts, afin de renforcer la lutte contre l’insécurité dans le département.



La rencontre s’est achevée par une photo de famille, symbole de ce moment de reconnaissance et de cohésion. Il faut signaler que deux agents parmi les responsables sont aussi honorés.