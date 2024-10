Tchad : Le gouvernement exprime sa détermination sans faille à voir les Sao se qualifier pour la CAN 2025

Dans un message inspirant, il a déclaré : « Nous sommes plus que jamais déterminés pour la qualification à la CAN 2025. J’ai entièrement confiance au coach et à l’ensemble du staff technique. J’ai entièrement confiance en la capacité de nos joueurs de relever le défi de la qualification. »



Un Appel à l'Unité

Le ministre a également fait appel au peuple tchadien, en les incitant à se rassembler autour de leur équipe nationale : « Peuple tchadien, debout et à l’ouvrage. Nous sommes toujours en course, la bataille continue. Comme des guerriers samouraïs, nous irons à la CAN 2025, Insha Allah. »

Cet appel à l'unité est un levier important pour renforcer le moral des joueurs et créer une dynamique positive autour de l'équipe.



Vision et Espoir

M. AUMI a renforcé son message d’espoir en ajoutant : « Qu’Allah facilite la qualification des Sao à la CAN 2025. Qu’Allah bénisse les Sao. Qu’Allah bénisse le Tchad. »



Conclusion

Cette déclaration souligne l’engagement du gouvernement et l’optimisme concernant l’avenir de l’équipe nationale. Les Sao, soutenus par leurs dirigeants et leurs compatriotes, continuent de lutter pour une place à la CAN 2025.

Ce discours est une véritable prise de position du Ministre. Il cherche à galvaniser les joueurs, le staff technique et l'ensemble du peuple tchadien. C'est un message fort qui vise à créer une émulation autour de l'équipe nationale et à renforcer l'espoir de qualification.