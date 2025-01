Tchad : Le ministère de la Femme condamne fermement le viol de deux mineures

Le premier cas concerne une enfant enlevée le 27 janvier 2025, violée puis retrouvée le 28 janvier dans le 9ᵉ arrondissement de N’Djamena. Quant au deuxième cas, il remonte au 20 octobre 2024, où une autre fillette du même âge a été victime d’un viol dans le village Baltram, situé à Karal.



Prise en charge et actions judiciaires



Le ministère rassure la population que les deux survivantes sont actuellement prises en charge dans les Centres Intégrés de Services Multisectoriels (CISM), respectivement au CHU Le Bon Samaritain et au CHU de la Mère et de l’Enfant.



Par ailleurs, les services judiciaires ont ouvert des enquêtes pour identifier et appréhender les auteurs de ces actes abjects, afin qu’ils répondent de leurs crimes conformément aux lois en vigueur en République du Tchad.



Appel à la mobilisation contre les violences faites aux filles et aux femmes



Le Ministère de la Femme et de la Petite Enfance exhorte la population à signaler systématiquement toute forme de violence afin que les victimes puissent être prises en charge dans le respect des principes directeurs en matière de protection des droits des femmes et des filles.