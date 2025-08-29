Tchad : Le ministère de la Femme et l'ONG Dignité Internationale signent un partenariat







Unir les efforts pour l'égalité et le bien-être



L'accord a été signé par la ministre d’État, Kitoko Gata Ngoulou, et le Coordonnateur Pays de l’ONG, OUAHID ABASSI. L'objectif est de combiner les efforts des deux parties pour mieux protéger les droits de la femme et de l’enfant, promouvoir l’égalité des chances et améliorer les conditions de vie des populations vulnérables.







La ministre a souligné que ce partenariat reflète la vision du président de créer une société plus inclusive et solidaire. De son côté, M. Abassi a réaffirmé l'engagement de son ONG à mettre son expertise et ses ressources au service de projets sociaux et humanitaires au Tchad. La convention permettra de renforcer les actions de terrain, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé maternelle, de la protection sociale et des droits humains.