TCHAD

Tchad : Le ministère de la Jeunesse et des Sports interdit les objets dangereux dans les stades


Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Septembre 2025


N’Djaména, 8 septembre 2025 – Dans un souci de sécurité et de prévention des violences lors des événements sportifs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a signé un arrêté interdisant l’introduction de certains objets jugés dangereux dans les stades et lieux de manifestations sportives.


Les objets désormais interdits

Selon l’arrêté n°064/PR/PM/MJS/2025, sont formellement prohibés dans les enceintes sportives :

Les bouteilles en verre,

Les canettes métalliques,

Les bouteilles en plastique fermées avec bouchon,

Tout récipient rigide pouvant servir de projectile,

Les armes, objets tranchants ou contondants, ainsi que toute substance explosive ou inflammable.

Les boissons ne pourront être vendues qu’en gobelets en plastique souple à usage unique ou en bouteilles sans bouchon. Les vendeurs et concessionnaires sont tenus de respecter ces règles, sous peine de retrait immédiat de leur autorisation de vente.




Responsabilités des organisateurs

Le texte précise que les organisateurs et gestionnaires de stades doivent prendre toutes mesures nécessaires pour :

Contrôler les accès,

Informer le public de la réglementation,

Coopérer avec les forces de sécurité pour l’application stricte des dispositions.



Tout spectateur trouvé en possession d’objets interdits verra ceux-ci confisqués et pourra être expulsé du stade. En cas de récidive, une amende de 100 000 FCFA est prévue.



Une mesure alignée aux normes internationales

Le ministre rappelle que cette décision s’aligne sur les réglementations de la FIFA et de la CAF relatives à la sécurité dans les stades. L’arrêté vise à protéger les joueurs, le public et les infrastructures, dans un contexte où les débordements liés aux manifestations sportives ont souvent fait l’objet d’inquiétudes.


