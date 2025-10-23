Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le ministre de l’Aménagement du Territoire reçoit en audience SAND GROUP


Alwihda Info | Par - 24 Octobre 2025


Le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH), Mahamat Assileck Halata, a reçu en audience ce vendredi 24 octobre 2025 une délégation de SAND GROUP, conduite par M. Li Guang Bing, vice-président du groupe.


  Cette rencontre a porté sur la présentation des projets d’investissement que la société chinoise envisage de développer au Tchad dans le secteur du bâtiment et des infrastructures.

 
Selon M. Li Guang Bing, SAND GROUP, déjà implanté localement à travers l’enregistrement officiel d’une société au Tchad, souhaite renforcer sa présence et contribuer durablement au développement du pays. Le groupe entend investir dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la fabrication et la commercialisation de matériaux de construction, la construction d’une cimenterie, la mise en place d’une usine de câbles, ainsi que la réalisation d’infrastructures en partenariat avec le gouvernement tchadien.

 
Ces initiatives, a-t-il souligné, visent à créer de la valeur ajoutée pour l’économie nationale et à générer des emplois locaux, en parfaite cohérence avec les priorités du MATUH en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisation.

 
Le ministre Mahamat Assileck Halata a salué cette démarche et a réaffirmé la disponibilité de son département ministériel à accompagner toute initiative contribuant au développement durable et à la modernisation des infrastructures au Tchad.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


