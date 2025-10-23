Tchad : Le ministre de l’Aménagement du Territoire reçoit en audience SAND GROUP





Cette rencontre a porté sur la présentation des projets d’investissement que la société chinoise envisage de développer au Tchad dans le secteur du bâtiment et des infrastructures.





Selon M. Li Guang Bing, SAND GROUP, déjà implanté localement à travers l’enregistrement officiel d’une société au Tchad, souhaite renforcer sa présence et contribuer durablement au développement du pays. Le groupe entend investir dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la fabrication et la commercialisation de matériaux de construction, la construction d’une cimenterie, la mise en place d’une usine de câbles, ainsi que la réalisation d’infrastructures en partenariat avec le gouvernement tchadien.





Ces initiatives, a-t-il souligné, visent à créer de la valeur ajoutée pour l’économie nationale et à générer des emplois locaux, en parfaite cohérence avec les priorités du MATUH en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisation.





Le ministre Mahamat Assileck Halata a salué cette démarche et a réaffirmé la disponibilité de son département ministériel à accompagner toute initiative contribuant au développement durable et à la modernisation des infrastructures au Tchad.