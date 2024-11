Tchad : Le ministre de la Jeunesse appelle à l'engagement des jeunes pour la paix et le développement

Le ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports a tenu une rencontre importante avec les responsables des organisations et mouvements de jeunesse du pays. Cette rencontre, placée sous le thème "Jeunesse, vecteur de l'unité et de la consolidation de la paix à l'ère de la Vème République", a été l'occasion pour le ministre de rappeler le rôle crucial de la jeunesse dans le développement du Tchad.





Un appel à l'engagement et à l'excellence



Dans son discours, le ministre a souligné l'importance pour les jeunes de maîtriser les textes fondamentaux de leurs organisations respectives afin de mieux y jouer leur rôle. Il a également insisté sur la nécessité pour ces organisations d'être régulièrement mises à jour auprès des autorités compétentes.





Le ministre a ensuite mis l'accent sur l'engagement des jeunes en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Il a appelé les jeunes à cultiver un esprit de vivre-ensemble et à promouvoir l'excellence dans tous les domaines. "La jeunesse tchadienne n'a pas droit à l'erreur", a-t-il martelé, en encourageant les jeunes à être audacieux et à faire preuve de respect envers les autres.





Des perspectives prometteuses pour les organisations de jeunesse



Le ministre a annoncé des perspectives encourageantes pour les organisations de jeunesse, notamment la mise en place de financements destinés à soutenir leurs projets. Cette annonce a été accueillie avec enthousiasme par les participants, qui voient en elle une reconnaissance de leur rôle et une opportunité de développer leurs activités.





Les jeunes, acteurs clés du développement



Cette rencontre a permis de rappeler que la jeunesse est un atout majeur pour le développement du Tchad. Les jeunes représentent l'avenir du pays et leur engagement est indispensable pour relever les défis auxquels le pays est confronté.