TCHAD

Tchad : Le ministre de la Sécurité publique a assisté au match des Sao


Alwihda Info | Par - 5 Septembre 2025


Le Général Ali Ahmat Aghabache, ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, a été vu au Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno pour le match retour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La rencontre opposait Les Sao du Tchad aux Black Stars du Ghana et s'est soldée par un score de 1-1. Le stade était rempli d'un public enthousiaste venu soutenir l'équipe nationale.


La présence du général a été perçue comme un geste fort de soutien et de proximité de la part du gouvernement envers l'équipe nationale, Les Sao, qui est engagée dans une compétition de grande envergure.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


