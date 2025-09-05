TCHAD

Tchad : Le ministre de la Sécurité publique a assisté au match des Sao

Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Septembre 2025

Le Général Ali Ahmat Aghabache, ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, a été vu au Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno pour le match retour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La rencontre opposait Les Sao du Tchad aux Black Stars du Ghana et s'est soldée par un score de 1-1. Le stade était rempli d'un public enthousiaste venu soutenir l'équipe nationale.