Tchad : Le nouveau délégué du CICR rencontre le secrétaire général du ministère de la santé publique

Lors de cette rencontre, Dr Harrath a présenté ses civilités au secrétaire général et a sollicité son appui pour réussir sa mission au Tchad. Il a notamment exprimé sa disponibilité à collaborer avec le ministère dans les domaines de la santé mentale et de la santé en milieu carcéral.



M. Guidaoussou a salué l'arrivée du nouveau délégué, soulignant son importance dans un contexte marqué par l'afflux de réfugiés soudanais à l'est du pays. Il a également relevé les défis auxquels le système de santé tchadien est confronté, notamment en matière de santé mentale et de santé en milieu carcéral.



Le secrétaire général a réitéré l'engagement du gouvernement tchadien à renforcer les programmes de santé mentale et de santé en milieu carcéral. Il a rappelé que la politique du chef de l'État, M. Mahamat Idriss Déby Itno, met l'accent sur l'offre de soins, la prévention des risques pour le couple mère-enfant et la promotion de la recherche. Il a invité le CICR à intégrer cette vision dans ses actions.



M. Guidaoussou a également demandé au nouveau délégué de ne pas négliger le renforcement des capacités du Centre hospitalier universitaire (CHU) d'Abéché, qui joue un rôle crucial dans la prise en charge sanitaire des populations de l'est du pays.



Enfin, le secrétaire général a réaffirmé le soutien du ministère de la santé publique au CICR pour la réussite de sa mission au Tchad.



Cette rencontre illustre la volonté du gouvernement tchadien de collaborer étroitement avec le CICR pour relever les défis sanitaires auxquels le pays est confronté.