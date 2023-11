Tchad : Le nouveau ministre de la Défense annoncé à Budapest en Hongrie fin novembre

« N'Djamena et Budapest se rapprochent », a relevé, vendredi, Africa Intelligence.



« Dago Yacouba, le nouveau ministre de la défense, se rendra dans la capitale hongroise fin novembre. Le pays de Viktor Orban a pour projet de déployer 200 militaires sur le territoire tchadien », a souligné le journal.



Le Parlement a donné son feu vert (143 pour, 30 contre), le 6 novembre 2023 d'envoyer 200 soldats au Tchad, en tant que « seul État stable du Sahel », pour aider à mettre fin à l’immigration illégale et à lutter contre le terrorisme. Avant le feu vert du Parlement, l'annonce avait été faite le 25 octobre par le ministre de la Défense, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, qui avait précisé que cette mission avait été décidée « à l'invitation du Tchad ».



Il est à rappeler que la Hongrie a aussi annoncé l'installation à N'Djamena au Tchad d'un centre pour les opérations humanitaires et le développement dans le cadre du programme HungaryHelps. Ce programme de développement qui avait été lancé en 2019, vise à réduire les migrations vers l'Europe. HungaryHelps est déjà très actif en Afrique: au Kenya, au Nigeria, au Mozambique, en Ethiopie (deux douzaines de pays au total).