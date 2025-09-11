Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Le préfet du Kanem-Est en visite à Maaraf pour promouvoir l'éducation


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 12 Septembre 2025


Le préfet du département du Kanem-Est, Abakar Abderahim Eriteiro, s'est rendu le 11 septembre 2025 à Maaraf, dans le cadre d'une tournée axée sur l'éducation et la cohésion sociale.


Tchad : Le préfet du Kanem-Est en visite à Maaraf pour promouvoir l'éducation


  Lors de sa visite, il a rencontré les parents d'élèves, les élèves, ainsi que les autorités et la population locales. Il a insisté sur l'importance de l'éducation et a appelé à une mobilisation communautaire, notamment en invitant les parents à contribuer aux salaires des enseignants vacataires et à la construction de salles de classe.

 
D'autres sujets, comme la santé publique, la protection de l'environnement et le développement local, ont également été abordés. Le préfet a souligné la nécessité d'une action collective pour améliorer les conditions de vie des habitants de la région.


