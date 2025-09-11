Tchad : Le préfet du Kanem-Est en visite à Maaraf pour promouvoir l'éducation





Lors de sa visite, il a rencontré les parents d'élèves, les élèves, ainsi que les autorités et la population locales. Il a insisté sur l'importance de l'éducation et a appelé à une mobilisation communautaire, notamment en invitant les parents à contribuer aux salaires des enseignants vacataires et à la construction de salles de classe.





D'autres sujets, comme la santé publique, la protection de l'environnement et le développement local, ont également été abordés. Le préfet a souligné la nécessité d'une action collective pour améliorer les conditions de vie des habitants de la région.