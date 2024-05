Tchad : Le président national du parti MERCI en compassion avec la famille de son militant décédé

Lors de sa présentation de condoléances à la famille biologique du disparu, le Président du Mouvement pour l'Égalité et le Rassemblement des Citoyens, Amollah Toua Robert Golbey, a déclaré que son parti avait perdu un militant dévoué qui avait beaucoup contribué à la mobilisation des jeunes du 9ème arrondissement pendant la campagne présidentielle de 2024. Il a également souligné que Dangbali Luc Badjia était l'un des jeunes les plus engagés pour le bien-être des jeunes dans cette circonscription.



Enfin, il a conclu en adressant ses condoléances à la famille biologique du défunt ainsi qu'aux militants et sympathisants de son parti. C'est avec une profonde tristesse que MERCI termine ce chapitre difficile mais continue son engagement envers les valeurs qui ont toujours été au cœur du mouvement : égalité et rassemblement citoyen.