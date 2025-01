Tchad : Les Brasseries du Tchad changent de nom pour une nouvelle ère

Un Pilier du Secteur Agroalimentaire En tant que filiale du groupe Castel, qui opère dans plus de 20 pays africains, l’entreprise demeure un acteur incontournable du secteur agroalimentaire au Tchad. Elle continue de produire et de commercialiser une gamme variée de produits, notamment des boissons gazeuses, des bières, des eaux de table et des boissons énergisantes. Dans cette transition, Boissons Rafraîchissantes du Tchad s’engage à maintenir des normes de qualité élevées, attestées par des certifications internationales telles que ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, et FSSC 22000.

L'Importance des Relations Humaines Le directeur général, Joël Gollato, a souligné l'importance des relations humaines au sein de l'entreprise, la présentant comme une grande famille qui unit employés, distributeurs et points de vente. La responsabilité sociétale reste également un pilier stratégique, avec des initiatives dans les domaines de la santé, de l’éducation, du sport et de la culture, visant à améliorer les conditions de vie locales.

Une Vision de Modernisation Ce changement de nom s’inscrit dans une vision de modernisation et de proximité avec les consommateurs tchadiens. En adoptant une identité plus inclusive et accessible, l’entreprise ambitionne de renforcer son image de marque tout en répondant aux attentes d’un marché en constante évolution.

Une Soirée Festive La soirée de lancement s'est conclue dans une ambiance festive, avec des performances d’artistes tchadiens, illustrant le lien fort entre l’entreprise et la culture locale. Ce moment a permis de célébrer non seulement une nouvelle identité, mais aussi la continuité d'un engagement envers la qualité et la responsabilité sociale.

Avec cette nouvelle ère, Boissons Rafraîchissantes du Tchad se prépare à relever de nouveaux défis tout en consolidant sa position sur le marché.