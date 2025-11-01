Alwihda Info
SPORTS

Tchad : Les Sao Dames écrivent l'histoire et créent la sensation mondiale au tournoi FIFA Unites Women Series 2025


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 2 Novembre 2025


Le football féminin tchadien est en pleine révolution. Avec un score impressionnant de 23 buts marqués en seulement 3 matchs lors du tournoi FIFA Unites Women Series 2025, les Sao Dames ont réalisé un exploit sans précédent dans l’histoire de cette compétition, faisant aujourd’hui le tour du monde.


Tchad : Les Sao Dames écrivent l'histoire et créent la sensation mondiale au tournoi FIFA Unites Women Series 2025


  Longtemps considérées comme des outsiders, les Tchadiennes ont bouleversé la hiérarchie. Malgré l'absence de grande star, de championnat professionnel structuré et de préparation internationale majeure, elles ont dominé le tournoi par leur jeu audacieux et leur force collective.
 

L'audace comme force

 
Cette performance est saluée par les observateurs : « Ce que nous avons vu, c’est une équipe libérée, inspirée et portée par un rêve commun : prouver que le Tchad peut exister sur la carte du football féminin », a écrit un internaute, passionné du ballon rond.

 
Pour un pays encore en quête d’infrastructures sportives adaptées, ce parcours est un symbole d’espoir. Le football féminin tchadien, longtemps resté dans l’ombre, trouve enfin son souffle et son éclat.

 

Un symbole pour le football africain

 
Au-delà du seul résultat, cette performance traduit la montée en puissance du football féminin africain, de plus en plus décomplexé. Le Tchad rejoint ainsi la liste des nations émergentes prêtes à bousculer les codes d’un sport longtemps dominé par quelques élites.

 
Les Sao Dames viennent de prouver que la passion, la discipline et la foi en soi valent bien plus que l’expérience. Le Tchad peut désormais rêver grand.


