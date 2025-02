Tchad : Les acteurs de la nutrition se réunissent pour renforcer la lutte contre la malnutrition

Objectifs de l'Atelier

Échanger sur les activités menées par les différents réseaux.

sur les activités menées par les différents réseaux. Présenter les grands axes des plans d’actions de chaque réseau.

les grands axes des plans d’actions de chaque réseau. Identifier les synergies et opportunités de travail conjoint, ainsi que les complémentarités entre les actions.

Évaluation et Identification des Activités



Réseaux Participants

Le réseau des Nations Unies

Le réseau de la Société Civile

Le réseau des Scientifiques

Le Réseau des Parlementaires

Le réseau des Journalistes

Le réseau des Champions

Le réseau des Jeunes

Le réseau de Suivi & Évaluation

Le 1er février 2025, un atelier a été organisé par le Comité Technique Permanent de Nutrition et d’Alimentation (CTPNA) à N’Djamena, avec le soutien du Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans le cadre de l’initiative REACH, financée par l'Union Européenne.L'atelier avait pour objectif principal de :Les discussions ont permis d’évaluer le Plan d’Action Inter-Réseau 2024 et d’identifier des activités conjointes qui seront intégrées dans le Plan d’Action Inter-Réseaux 2025. Ces activités serviront également de base pour le plan d’action global du CTPNA.Les réseaux qui ont pris part à cet atelier incluent :Cet atelier a été une étape importante pour renforcer la collaboration entre les différents acteurs de la nutrition et de l'alimentation au Tchad. En favorisant les échanges et en identifiant des initiatives conjointes, le CTPNA s'engage à améliorer l'efficacité de ses actions pour l'année 2025.