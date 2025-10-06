Tchad : Les agents de la SONEMIC bientôt intégrés à la Fonction Publique

Les agents de la SONEMIC qui sont diplômés seront "bel et bien intégrés à la fonction publique".

Seuls les bacheliers, qui sont des éléments de la Brigade de Contrôle des Activités Minières, recevront le statut ID.

La rencontre, organisée avec le comité de réclamation de la SONEMIC, visait à "élucider des zones d'ombres relatives au projet d'intégration", a expliqué le porte-parole du comité, Adoum Allanga Itta. Les agents s'inquiétaient de se voir proposer un ID (une forme d'identification ou de contractualisation) au lieu d'un recrutement civil statutaire.La Ministre s'est montrée rassurante :Le comité de réclamation se dit confiant, affirmant que "les décisions finales sortiront bientôt".