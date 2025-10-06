Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Les agents de la SONEMIC bientôt intégrés à la Fonction Publique


Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 6 Octobre 2025


Les agents de la Société Nationale d'Exploitation Minière et de Contrôle (SONEMIC) affichent leur confiance suite à une rencontre avec la Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolenodji Naimbaye Alixe, le 1er octobre. Le processus d'intégration de ces agents à la Fonction Publique est officiellement en cours.


  La rencontre, organisée avec le comité de réclamation de la SONEMIC, visait à "élucider des zones d'ombres relatives au projet d'intégration", a expliqué le porte-parole du comité, Adoum Allanga Itta. Les agents s'inquiétaient de se voir proposer un ID (une forme d'identification ou de contractualisation) au lieu d'un recrutement civil statutaire.
  La Ministre s'est montrée rassurante :
  • Les agents de la SONEMIC qui sont diplômés seront "bel et bien intégrés à la fonction publique".
  • Seuls les bacheliers, qui sont des éléments de la Brigade de Contrôle des Activités Minières, recevront le statut ID.
Le comité de réclamation se dit confiant, affirmant que "les décisions finales sortiront bientôt".


