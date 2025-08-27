Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Les associations de la société civile vers une gestion plus transparente


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 27 Août 2025


Une formation destinée aux représentants des associations de la société civile se tient à l’Inades de N’Djamena, du 26 au 28 août 2025. Organisée par ACORD-Tchad, cette initiative vise à renforcer la transparence et l’efficacité des associations issues des différentes provinces du pays. L’objectif principal est de doter les participants d’outils pratiques pour une gestion plus saine, rigoureuse et responsable de leurs structures.


Au cours de cette session, un expert a présenté plusieurs points essentiels pour améliorer la gouvernance associative : Prise de décision collective : consulter systématiquement responsables et bénéficiaires avant toute décision majeure ; Gestion financière : assurer un enregistrement précis des dépenses, un suivi strict du budget et éviter les imprévus financiers ; Suivi des projets : évaluer régulièrement les activités, finaliser les projets inachevés et produire des rapports détaillés ; Renforcement des capacités : organiser des formations régulières pour éviter la monopolisation des activités par quelques individus ; Éthique : lutter contre la corruption afin de préserver l’intégrité des associations.

Les défis récurrents

L’expert a également relevé plusieurs obstacles qui fragilisent la société civile, tels que le manque de transparence dans la gestion, les conflits internes liés à la répartition des responsabilités ou encore le non-respect de l’alternance au sein des instances dirigeantes. Il a insisté sur la nécessité d’une participation active de tous les membres et d’une libre circulation de l’information pour renforcer la crédibilité des associations.

Cet atelier est rendu possible grâce au soutien financier de l’Union européenne et à la collaboration entre Oxfam, ACORD-Tchad et le CNCPRT.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
