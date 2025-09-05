Tchad : Les autorités de Sarh expliquent l'interdiction des parades d'initiés

Dérives et rationalisation de la décision

Des encadrants sous l'influence de l'alcool.

Des enfants initiés laissés sans surveillance.

Des cérémonies désorganisées.

Selon Ngomsembaye Allahoguina Voltaire, l'interdiction fait suite à plusieurs observations inquiétantes :Ces dérives, a-t-il précisé, risquent de dénaturer un rite qui a une grande importance culturelle pour la communauté. La décision, prise avec l'appui des chefs de canton et du comité des sages, vise à encadrer le retour des initiés en ville et à préserver la tradition de toute banalisation.Le secrétaire général a également mis en garde contre la commercialisation de ces rites sacrés, estimant que lorsque l'initiation devient une source de revenus, elle perd son essence spirituelle et culturelle. Il a fermement rejeté les rumeurs de manipulation politique, affirmant que la décision était motivée par un "devoir de responsabilité" afin de protéger l'authenticité de ce patrimoine ancestral.