Tchad : Les autorités de Sarh expliquent l'interdiction des parades d'initiés

Dérives et rationalisation de la décision
Selon Ngomsembaye Allahoguina Voltaire, l'interdiction fait suite à plusieurs observations inquiétantes :
- Des encadrants sous l'influence de l'alcool.
- Des enfants initiés laissés sans surveillance.
- Des cérémonies désorganisées.
Le secrétaire général a également mis en garde contre la commercialisation de ces rites sacrés, estimant que lorsque l'initiation devient une source de revenus, elle perd son essence spirituelle et culturelle. Il a fermement rejeté les rumeurs de manipulation politique, affirmant que la décision était motivée par un "devoir de responsabilité" afin de protéger l'authenticité de ce patrimoine ancestral.