TCHAD

Tchad : Les autorités de Sarh expliquent l'interdiction des parades d'initiés


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 5 Septembre 2025


Le secrétaire général du département du Barh-Koh, Ngomsembaye Allahoguina Voltaire, a rencontré la presse ce vendredi 5 septembre 2025 pour clarifier l'interdiction récente des parades d'initiés dans la ville de Sarh. Il a affirmé que la décision n'avait pas pour but de rejeter les traditions, mais plutôt de protéger leur dignité et leur véritable sens.


Tchad : Les autorités de Sarh expliquent l'interdiction des parades d'initiés


 

Dérives et rationalisation de la décision

 
Selon Ngomsembaye Allahoguina Voltaire, l'interdiction fait suite à plusieurs observations inquiétantes :
  • Des encadrants sous l'influence de l'alcool.
  • Des enfants initiés laissés sans surveillance.
  • Des cérémonies désorganisées.
Ces dérives, a-t-il précisé, risquent de dénaturer un rite qui a une grande importance culturelle pour la communauté. La décision, prise avec l'appui des chefs de canton et du comité des sages, vise à encadrer le retour des initiés en ville et à préserver la tradition de toute banalisation.

 
Le secrétaire général a également mis en garde contre la commercialisation de ces rites sacrés, estimant que lorsque l'initiation devient une source de revenus, elle perd son essence spirituelle et culturelle. Il a fermement rejeté les rumeurs de manipulation politique, affirmant que la décision était motivée par un "devoir de responsabilité" afin de protéger l'authenticité de ce patrimoine ancestral.


