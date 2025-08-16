Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Les autorités locales du Lac Iro formées pour intensifier la lutte contre le ver de Guinée


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 17 Août 2025


Un atelier de formation a été organisé ce samedi 16 août 2025 à Kyabé, dans le département du Lac Iro, pour renforcer la lutte contre le ver de Guinée. La formation, destinée aux autorités administratives, aux chefs traditionnels et aux leaders locaux, a pour but d’impliquer ces acteurs de proximité dans la prévention de la maladie.


L'atelier est organisé par la délégation sanitaire provinciale du Moyen-Chari, le Programme national d’éradication du ver de Guinée et le Centre Carter. La zone du Lac Iro est particulièrement touchée, avec neuf cas confirmés en 2024 dans le département. Le coordinateur du Programme national, le Dr Tchindimbe Ouakou, a rappelé qu'il n'existe ni vaccin ni traitement contre la maladie. La seule solution est la prévention, qui passe par l’adoption de comportements responsables et la détection rapide des cas.

 
Le délégué sanitaire du Moyen-Chari, Mekonyo Golmian, a insisté sur l'importance de la sensibilisation de proximité pour provoquer un changement de comportement au sein des communautés. Le sous-préfet de Kyabé, Ahmed Orthom, a quant à lui exhorté les participants à s'impliquer personnellement pour protéger les populations.


