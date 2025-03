Tchad : Les autorités tentent de juguler la crise récurrente du carburant à l'Est

La fourniture de quantités supplémentaires de carburant en coopération avec les sociétés importatrices et les distributeurs locaux ;

Le contrôle des prix et de la distribution en surveillant le marché pour éviter les monopoles et la spéculation, et en veillant à ce que le carburant soit vendu au prix officiel ;

L'amélioration des mécanismes de transport et de stockage pour garantir que le carburant parvienne régulièrement à l'État.

M. Ahmed Kalia a expliqué que la crise actuelle du carburant est due à plusieurs facteurs principaux, notamment l'augmentation de la demande : la population et les moyens de transport tels que les motos (Rakchas) et les voitures ont augmenté, ce qui a entraîné une augmentation de la consommation.M. Kalia a confirmé que les autorités compétentes déploient des efforts intensifs pour limiter la crise, à travers :Le responsable a souligné qu'il y a une amélioration progressive, puisque la province est approvisionnée quotidiennement par deux citernes d'essence. Toutefois, ces quantités restent encore insuffisantes en raison de la forte augmentation de la population et des moyens de transport.À l'issue de la réunion, M. Ahmed Kalia a appelé les citoyens à faire preuve de patience et à coopérer avec les autorités compétentes, soulignant que les efforts se poursuivent pour trouver des solutions durables pour assurer la stabilité du marché des carburants et réaliser le développement de la ville d'Abéché.L'approvisionnement en carburant reste un problème vital qui nécessite une coopération étroite entre le gouvernement, les entreprises et la communauté pour assurer un approvisionnement stable et soutenir le développement économique de la province.