Tchad : Les déchets plastiques asphyxient les caniveaux de N'Djaména

Un simple tour dans les quartiers de N'Djaména suffit pour constater l'ampleur du problème. Les caniveaux, censés assurer l'écoulement des eaux usées, sont obstrués par une multitude de déchets plastiques. Bouteilles d'eau, emballages de jus, sachets et autres plastiques jonchent les rues et les caniveaux, témoignant d'un manque de civisme et d'une gestion défaillante des déchets.





Un problème persistant





Malgré l'existence de poubelles, de nombreux usagers continuent de jeter leurs déchets plastiques n'importe où. Les bouteilles, souvent réutilisées par les vendeurs ambulants, finissent par être abandonnées dans la nature. L'absence de mécanismes efficaces pour collecter et recycler ces déchets pose un problème majeur pour la ville.





Des chiffres inquiétants





Selon un rapport de l'association Agir pour le développement durable, N'Djaména génère près de 20 000 tonnes de déchets plastiques par an. Ce chiffre alarmant souligne l'urgence d'agir pour réduire la production de déchets plastiques et améliorer leur gestion.





Des solutions existent





Le Tchad dispose d'un cadre juridique et institutionnel pour la gestion des déchets. Cependant, l'application de ces textes reste insuffisante. Il est urgent de mettre en œuvre des solutions concrètes pour lutter contre la pollution plastique :



Informer et sensibiliser la population aux dangers de la pollution plastique et aux bonnes pratiques de gestion des déchets. Collecte et tri : Renforcer les systèmes de collecte et de tri des déchets plastiques.

Développer des filières de recyclage pour transformer les déchets plastiques en nouvelles ressources. Alternatives durables : Encourager l'utilisation d'alternatives durables aux emballages plastiques.



Un appel à la conscience collective





La lutte contre la pollution plastique est l'affaire de tous. Il est essentiel que chacun prenne conscience de sa responsabilité et adopte des comportements plus respectueux de l'environnement. Seule une mobilisation collective permettra de préserver la propreté de N'Djaména et de protéger la santé de ses habitants.