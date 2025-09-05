Présidée par le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi, la séance a donné lieu à des débats nourris, reflétant l'importance du sujet. Le projet a été largement approuvé par les représentants du peuple, ce qui démontre la volonté de l'Assemblée nationale de prendre en main les réformes nécessaires pour la modernisation des institutions du pays.
TCHAD
Tchad : Les députés approuvent la création d'une commission spéciale sur la révision de la Constitution
Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Septembre 2025
Le 5 septembre 2025, au Palais de la Démocratie, les députés tchadiens ont approuvé la création d'une commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi constitutionnelle pour la révision de la Constitution du 29 décembre 2023.
Présidée par le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi, la séance a donné lieu à des débats nourris, reflétant l'importance du sujet. Le projet a été largement approuvé par les représentants du peuple, ce qui démontre la volonté de l'Assemblée nationale de prendre en main les réformes nécessaires pour la modernisation des institutions du pays.
