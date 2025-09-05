Tchad : Les députés approuvent la création d'une commission spéciale sur la révision de la Constitution







Présidée par le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi, la séance a donné lieu à des débats nourris, reflétant l'importance du sujet. Le projet a été largement approuvé par les représentants du peuple, ce qui démontre la volonté de l'Assemblée nationale de prendre en main les réformes nécessaires pour la modernisation des institutions du pays.