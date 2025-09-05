Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Les députés approuvent la création d'une commission spéciale sur la révision de la Constitution


Alwihda Info | Par - 5 Septembre 2025


Le 5 septembre 2025, au Palais de la Démocratie, les députés tchadiens ont approuvé la création d'une commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi constitutionnelle pour la révision de la Constitution du 29 décembre 2023.


Présidée par le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi, la séance a donné lieu à des débats nourris, reflétant l'importance du sujet. Le projet a été largement approuvé par les représentants du peuple, ce qui démontre la volonté de l'Assemblée nationale de prendre en main les réformes nécessaires pour la modernisation des institutions du pays.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur



