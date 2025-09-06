La réunion a porté sur des sujets cruciaux pour la population, notamment l'éducation, la santé, la cohésion sociale et le développement des infrastructures. Les deux jeunes dirigeants ont exprimé leur volonté de travailler ensemble pour surmonter les obstacles et apporter le progrès à leur département. Leur collaboration est perçue comme un signe d'espoir pour les habitants, qui voient dans cet effort commun un potentiel de développement et de stabilité.
Tchad : Les dirigeants du Kanem-Est unissent leurs forces pour le développement
Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 7 Septembre 2025
Le préfet du Kanem-Est, Abakar Abderahim Eriteiro, et le député du même département, Abakar Djougoune, se sont rencontrés ce samedi 6 septembre 2025 à Djara pour une concertation axée sur les défis locaux.
