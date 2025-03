Tchad : Les femmes de l'APERFCOT apportent réconfort et solidarité aux prisonnières de Moundou

À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'Association du Personnel Féminin de la Cotontchad SN (APERFCOT) a manifesté sa solidarité envers les femmes en situation difficile en effectuant un don de vivres et de non-vivres aux prisonnières de la maison d'arrêt de Moundou.





Un geste symbolique et généreux





Le don, effectué le 8 mars 2025, comprend des sacs de riz, du savon, de l'huile de cuisson, du haricot, des serviettes hygiéniques et des sceaux. Il vise à améliorer le quotidien des femmes détenues et à leur apporter un soutien concret.





Reconnaissance et gratitude





La cheffe de bureau de la maison d'arrêt de Moundou, Djénom Dingamnaïbeye, et le coordonnateur chargé des activités socioéducatives, culturelles et sportives, Naïssengar Romain, ont exprimé leur joie et leur gratitude pour ce geste significatif. Ils ont souligné l'importance de telles initiatives pour améliorer le quotidien des personnes incarcérées et leur apporter du réconfort.





Solidarité et soutien entre femmes





La présidente de l'APERFCOT, Mme Guinodji Singamong Espérance, a expliqué que ce don a été réalisé dans le souci de soutenir les femmes souvent oubliées et de promouvoir la solidarité entre femmes. Elle a souligné l'engagement de l'association envers les causes humanitaires, en particulier en cette journée symbolique.





Un réconfort apprécié





Les détenues, par la voix de leur représentante, ont exprimé leur profonde gratitude envers les membres de l'APERFCOT. Elles ont souligné que ce soutien leur apporte un précieux réconfort et témoigne de l'engagement de l'association envers les femmes en difficulté.