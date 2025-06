TCHAD

Tchad : Les géants silencieux de Zakouma – L'emblème des éléphants

Alwihda Info | Par Peter Kum - 23 Juin 2025

Leur masse puissante, leur intelligence collective et leur attachement familial font des éléphants l’un des symboles les plus forts du parc. Ils incarnent la force tranquille du Tchad sauvage, rappelant l'importance de préserver cette biodiversité unique et les écosystèmes qui les soutiennent.