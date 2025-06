TCHAD

Tchad : Les lampadaires d'Abéché menacés par l'incivisme et les accidents

Alwihda Info | Par Peter Kum - 2 Juin 2025

Dans la ville d'Abéché, les lampadaires d'éclairage public sont de plus en plus la cible de dégradations, principalement dues aux accidents de la route. L'excès de vitesse, la conduite sous l'influence de la drogue ou de l'alcool, la somnolence au volant, la mauvaise conduite, les pertes de contrôle de véhicules et les défaillances mécaniques sont autant de facteurs qui conduisent à voir des lampadaires tordus, voire carrément arrachés et à terre.