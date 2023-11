Tchad :. Les leaders politiques du Ouaddaï formés sur le cadre juridique et institutionnel du référendum

Cet atelier à pour objet de faire comprendre aux participants les enjeux du du nouveau cadre juridique et institutionnel du référendum constitutionnel à la lumière des normes et standards internationaux ainsi que des bonnes pratiques internationales en la matière, et aussi de sensibiliser les leaders des partis politiques pour une grande implication des femmes et des jeunes dans le processus référendaire et électoral et également de discuter des meilleurs approches pour un référendum constitutionnel et des élections apaisées.



La coordinatrice première adjointe du conseil national de transition Haoua Mahamat Taher a indiqué que conformément à la feuille de route de la transition et des recommandations du DNIS,un cadre national de concertation politique a été mis en place pour jouer le rôle d'interface entre le pouvoir public et les acteurs politiques. C'est dans ce cadre cet appui en renforcement de capacités des leaders ne leaders ne peut que contribuer à la création des conditions pour la prévention des violences à la consolidation de la paix et la tenue des élections démocratiques et apaisées au Tchad.



La représentante du programme des nations unies pour le développement (PNUD) L'assistante Gudber Gunanag a précisé le PNUD à l'instar de l'ensemble des partenaires techniques et financiers ne cesse d'accompagner les efforts des pouvoirs publics pour la réalisation des élections démocratiques au Tchad, aussi t-il ménager aucun effort pour travailler de concert avec le gouvernement en lui apportant son soutien multiforme pour l'atteinte des objectifs de développement durable et plus particulièrement le reaffirssement de la paix , la justice et les institutions efficaces l'égalité entre les sexes et la réduction des inégalités.



Lançant les travaux le secrétaire général de la province du Ouaddaï Abakar Hissein Didigui a dit que deux jours,les participants auront à se familiariser avec les questions auxquelles les plus hautes autorités et tout le peuple tchadien y est fortement attaché, celle de jeter les bases de la refondation de l'État tchadien conformément aux recommandations du DNIS. Les débats seront certainement très animés,mais il a aussi souligné qu'en tant que leaders politiques vous avez un rôle crucial dans la promotion du changement et de la défense des intérêts de notre communauté invité les participants à interagir, poser des questions afin de se familiariser a-t-il conclu. Il faut noter que Cet atelier sera dirigé par plusieurs experts formateurs notamment : Dr Ahmat Djidda Albachir, Alladoum Djarma baltazar, Malloum Abba , Djimrané Binrané, Haoua Mht Tahir et Zenaba Dayié Djimet.