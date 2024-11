Tchad : Les locaux du ministère de la Santé désinfectés pour un environnement sain

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de la vision des autorités sanitaires visant à :



Améliorer les conditions de travail du personnel.

Rappeler l'importance de l'hygiène du milieu pour la préservation de la santé.

L'opération vise à sensibiliser chacun sur le fait que l'hygiène est une composante essentielle des actions de santé publique.





Sensibilisation à l'Hygiène

En outre, cette action sert d'exemple pour tous les citoyens, les incitant à contribuer activement aux efforts de prévention et de lutte contre les maladies. L'hygiène est un élément clé pour garantir un environnement sain, et chaque individu a un rôle à jouer dans cette démarche collective.





Cette initiative est une étape importante pour renforcer l’engagement envers la santé publique et améliorer la qualité de vie des citoyens tchadiens.