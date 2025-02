Tchad : Les maires sortants du 2ᵉ arrondissement de N'Djamena honorés pour leur engagement

Dans son discours, Mme Naï Hortense Ahmadou Payanfou a exprimé sa profonde gratitude envers ces élus pour leur dévouement et leur engagement au service de la communauté. Elle a qualifié cette rencontre de moment fort et symbolique, marquant la fin d’un mandat riche en défis et en réalisations. L’administratrice déléguée a salué l’immense travail accompli par les maires au profit de leurs concitoyens, soulignant que cette remise d’attestations allait bien au-delà d’un simple geste symbolique. Il s’agissait d’une reconnaissance publique de leur engagement, de leur intégrité et de leur passion pour l’amélioration de leur commune.



Mme Naï Hortense Ahmadou Payanfou a également rappelé que leurs successeurs auront la responsabilité de poursuivre cette œuvre en s’inspirant des actions et de l’exemple laissés par leurs prédécesseurs. Enfin, elle a adressé ses meilleurs vœux aux maires sortants pour leurs projets futurs, qu’ils évoluent dans la vie publique ou privée, tout en les encourageant à rester des acteurs engagés pour le développement de la ville de N'Djamena.