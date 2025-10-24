Tchad : Les médias mobilisés pour accompagner la campagne nationale contre la poliomyélite







Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la campagne, qui se déroulera du 31 octobre au 2 novembre 2025 sur toute l’étendue du territoire national. L’objectif est de renforcer la communication autour de la vaccination afin de toucher le maximum de personnes, notamment les parents, et de susciter leur adhésion à cette initiative sanitaire d’envergure.





La poliomyélite, rappelons-le, est une maladie virale grave qui peut entraîner une paralysie irréversible des membres, particulièrement chez les enfants. C’est pourquoi les autorités sanitaires multiplient les actions de sensibilisation et de mobilisation communautaire pour son éradication.





Le chef du service de la planification et de la communication à la DVLCMSE, Dr Laldjimbaye Koulandoh, a souligné à cette occasion le rôle crucial des médias dans la réussite de la campagne. « Les journalistes sont des acteurs clés dans la diffusion de l’information et la sensibilisation des populations sur l’importance de la vaccination, » a-t-il indiqué.





Dr Laldjimbaye Koulandoh a en outre invité les professionnels des médias à s’impliquer pleinement dans la diffusion des messages de prévention, afin de stopper la propagation du virus et de protéger les enfants tchadiens contre cette maladie invalidante.





Il a enfin salué la disponibilité et l’engagement des journalistes présents à ce débriefing, tout en réaffirmant la détermination du ministère à poursuivre ses efforts pour un Tchad sans poliomyélite.