Tchad : Les objectifs de l'unité et de la santé du Festival international des sports de masse

Les conférenciers ont souligné l’impact positif du sport sur la santé et ont mis en lumière les dangers de la sédentarité, notamment le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC). Ils ont rappelé que le sport est un remède gratuit. L’événement, précédemment connu sous le nom de “Masse Sportive”, prendra désormais le nom de FISMA, comme l’a expliqué le Président du Festival.



À l’échelle nationale, le festival accueillera des participants de près de onze nationalités différentes, y compris des expatriés. Sur le plan international, des athlètes, des comédiens, et des acteurs rejoindront également l’événement, enrichissant ainsi cette célébration sportive.



L’athlète international burkinabè, Hadisson, invité spécial de l’événement, a souligné l’autonomie financière de Mercato Sport, tout en appelant à un soutien accru de la part des partenaires.



Le Président du Festival a réitéré devant la presse que, depuis le début de leurs activités, aucune aide financière publique n’a été reçue. Leurs opérations sont soutenues par l’aide de certains partenaires et par leurs propres moyens.



La conférence s’est clôturée par une photo de famille, symbolisant l’unité et la collaboration en vue du succès du FISMA.