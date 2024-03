Tchad : Les raisons pour lesquelles Wakit Tamma appelle au boycott de la Présidentielle du 6 mai

Selon le porte-parole Soumaine Adoum, la présence du président du Conseil constitutionnel, Me Jean Bernard Padaré, suscite des inquiétudes quant à l’impartialité de l’élection. Le président du Conseil constitutionnel étant affilié au MPS, cela remet en question sa capacité à superviser l’élection de manière impartiale. Il est crucial que les citoyens soient conscients de cette situation et des risques que leurs choix ne soient pas respectés dans ce processus1.



Evariste Ngarlem Toldé, analyste politique et membre de Wakit Tamma, partage cette préoccupation et va même plus loin dans sa critique. Selon lui, nous assistons à une sélection plutôt qu’à une véritable élection. Le candidat choisi semble déjà connu à l’avance, ce qui soulève des doutes sur la légitimité du processus électoral. Le registre électoral est compromis depuis longtemps, avec des manipulations visant à favoriser un candidat spécifique. Si cette tendance persiste, les résultats des élections ne seront qu’une simple formalité, et le peuple sera privé de sa voix dans le processus démocratique.



Cette situation met en lumière un véritable recul de l’État de droit, et il est essentiel que les autorités prennent des mesures pour rétablir la confiance des citoyens dans le processus électoral.