TCHAD

Tchad : Les sages-femmes et maïeuticiens renforcent leurs capacités sur le bien-être familial

Alwihda Info | Par Peter Kum - 19 Avril 2024

Le Tchad est confronté à de nombreux défis en matière de santé. Parmi ces défis se trouve la question du bien-être familial, et plus particulièrement le rôle crucial des sages-femmes et des maïeuticiens dans ce domaine. Afin de renforcer leurs capacités et d'améliorer la qualité des soins offerts aux familles tchadiennes, une formation a été organisée par la délégation de la Santé Publique de la prévention de ladite province.