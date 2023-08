Tchad-Libye : Le FACT annonce des bombardements contre sa base et rompt son cessez-le-feu

"Cette agression, survenue suite à une mission de survol aérien effectuée il y a deux jours pour évaluer les positions, a entraîné trois décès et quatre blessés" parmi les membres du groupe rebelle, selon le communiqué du FACT.



Le FACT, qui affirme avoir engagé des efforts pour trouver une résolution pacifique à la crise nationale, a critiqué la décision du pouvoir en place de choisir la voie de la guerre. Cette décision survient après ce qu'ils appellent "l'échec de la gestion de la période de transition par la junte".



Le secrétaire général exécutif du FACT, Mahamat Barh Bechir Kendj, a également pointé du doigt le "silence de la communauté internationale face aux actions dictatoriales de la junte envers la population civile et les forces vives du pays". Le FACT a même accusé la junte de préparer une incursion en territoire libyen dans le but d'attaquer leur base arrière, une démarche visant à réprimer toute forme de dissidence.



Face à cette escalade de la situation, le FACT a annoncé la rupture unilatérale du cessez-le-feu qui avait été déclaré en avril 2021. Les dirigeants du groupe ont averti que leur réponse à cette attaque serait rapide, puissante et sans compromis.



De son côté, le gouvernement tchadien n'a pas encore réagi pour confirmer ou infirmer les allégations concernant les bombardements.