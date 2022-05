Tchad-Libye : le drame de Kouri-Bougoudi évoqué dans un entretien d’État

En marge des sommets extraordinaires de l’Union Africaine qui se tiennent à Malabo, le Président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby s’est entretenu hier soir avec le Président du Conseil Présidentiel libyen, Mohamed Younis El-manfi, informe la Présidence. Le renforcement de la coopération bilatérale a été au centre des discussions.



À la suite de plusieurs missions dépêchées à N’Djaména, le Président du Conseil Présidentiel libyen, Mohamed Younis El-manfi a été reçu par le président du Conseil militaire de transition. Les deux personnalités qui participent aux sommets extraordinaires de l’UA se sont accordés un temps de discussions.



Désireux de renforcer la coopération bilatérale, les deux Chefs d’Etat ont aménagé leurs propres agendas, le temps de cette entrevue d’un peu plus d’une heure. Le Chef de l’Etat libyen M. Mohamed Younis El-manfi, a fait part de ses compassions suite aux événements meurtriers qui se sont déroulés à Kouri-Bougoudi non loin de la frontière libyenne. Ce dernier incident, explique-t-il, découle de la prolifération des armes dans les zones frontalières. C’est une nécessité impérieuse pour les deux gouvernements de mutualiser leurs efforts en matière de sécurité, a-t-il précisé. Pour ce faire, les deux dirigeants ont convenu de mener des actions concertées sur le terrain.



De même, les deux Chefs d’Etat se sont informés de la situation intérieure dans leurs pays respectifs en transition. Ils ont affiché leur détermination de conduire ce processus avec succès mais aussi de permettre aux deux pays d’atteindre un niveau élevé de coopération, avec un accès sur les échanges économiques et commerciaux qui sont à densifier, indique la Présidence.