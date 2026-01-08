Tchad-Libye : les deux pays scellent un nouvel élan de coopération sécuritaire

Le 07 janvier 2026, à N’Djamena, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général de corps d’Armée Ali Ahmat Aghabache a accordé une entrevue à l’ambassadeur de la Libye au Tchad, Othman Fadel Othman Ali. Au cœur de cette rencontre, la sécurisation de la frontière tchado-libyenne.



Autour du ministre, le secrétaire général adjoint, le commissaire divisionnaire Dr Issakha Haroun Bechir , le directeur de cabinet, le commissaire Bakanou Vidaknan Jacob, ainsi que le directeur de la coopération, le commissaire Adoum Dadi, ont pris part aux échanges entre le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration et l’ambassadeur Othman Fadel Othman.



Les discussions ont permis de dresser un état des lieux franc et approfondi de la situation sécuritaire le long de la frontière commune. Les deux parties ont convenu de la nécessité d’aller au-delà des intentions pour inscrire leur coopération dans un cadre opérationnel renforcé.



Pour le ministre, notre frontière est un espace à la fois vital pour les échanges entre communautés et particulièrement sensible face aux menaces que représentent la criminalité transnationale, les trafics illicites et l’immigration irrégulière. C’est dans cette dynamique qu’a été annoncée la mise en place prochaine d’une cellule conjointe de contrôle et de concertation.

Un mécanisme appelé à intensifier la surveillance frontalière, à coordonner les actions des services compétents et à promouvoir une circulation mieux organisée, plus sûre et apaisée entre les deux pays frères.



Le ministre Ali Ahmat Aghabache a salué la démarche proactive des autorités libyennes et la qualité du partenariat existant entre N’Djamena et Tripoli. Il a exprimé la reconnaissance du gouvernement tchadien pour cette convergence de vues au service de la stabilité régionale, tout en réaffirmant l’engagement résolu du Tchad à consolider cette coopération dans un esprit de fraternité, de bon voisinage et de responsabilité partagée.



Pour sa part, l’ambassadeur Othman Fadel Othman Ali a réitéré l’attachement de son pays au renforcement des relations bilatérales, soulignant que la sécurité constitue le socle indispensable au développement durable des échanges économiques, humains et culturels entre les deux nations. À l’issue de l’audience, l’ambassadeur de la Libye a exprimé sa pleine satisfaction à la presse, saluant la qualité des échanges et la convergence des positions.



Une coopération qui est appelée à franchir un nouveau cap, symbole d’un partenariat sécuritaire désormais résolument tourné vers l’action.