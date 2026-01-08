Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Tchad-Libye : les deux pays scellent un nouvel élan de coopération sécuritaire


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 8 Janvier 2026



Tchad-Libye : les deux pays scellent un nouvel élan de coopération sécuritaire
Le 07 janvier 2026, à N’Djamena, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général de corps d’Armée Ali Ahmat Aghabache a accordé une entrevue à l’ambassadeur de la Libye au Tchad, Othman Fadel Othman Ali. Au cœur de cette rencontre, la sécurisation de la frontière tchado-libyenne.

Autour du ministre, le secrétaire général adjoint, le commissaire divisionnaire Dr Issakha Haroun Bechir , le directeur de cabinet, le commissaire Bakanou Vidaknan Jacob, ainsi que le directeur de la coopération, le commissaire Adoum Dadi, ont pris part aux échanges entre le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration et l’ambassadeur Othman Fadel Othman.

Les discussions ont permis de dresser un état des lieux franc et approfondi de la situation sécuritaire le long de la frontière commune. Les deux parties ont convenu de la nécessité d’aller au-delà des intentions pour inscrire leur coopération dans un cadre opérationnel renforcé.

Pour le ministre, notre frontière est un espace à la fois vital pour les échanges entre communautés et particulièrement sensible face aux menaces que représentent la criminalité transnationale, les trafics illicites et l’immigration irrégulière. C’est dans cette dynamique qu’a été annoncée la mise en place prochaine d’une cellule conjointe de contrôle et de concertation.
Un mécanisme appelé à intensifier la surveillance frontalière, à coordonner les actions des services compétents et à promouvoir une circulation mieux organisée, plus sûre et apaisée entre les deux pays frères.

Le ministre Ali Ahmat Aghabache a salué la démarche proactive des autorités libyennes et la qualité du partenariat existant entre N’Djamena et Tripoli. Il a exprimé la reconnaissance du gouvernement tchadien pour cette convergence de vues au service de la stabilité régionale, tout en réaffirmant l’engagement résolu du Tchad à consolider cette coopération dans un esprit de fraternité, de bon voisinage et de responsabilité partagée.

Pour sa part, l’ambassadeur Othman Fadel Othman Ali a réitéré l’attachement de son pays au renforcement des relations bilatérales, soulignant que la sécurité constitue le socle indispensable au développement durable des échanges économiques, humains et culturels entre les deux nations. À l’issue de l’audience, l’ambassadeur de la Libye a exprimé sa pleine satisfaction à la presse, saluant la qualité des échanges et la convergence des positions.

Une coopération qui est appelée à franchir un nouveau cap, symbole d’un partenariat sécuritaire désormais résolument tourné vers l’action.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/01/2026

Tchad : faut-il attendre la veille de l’examen pour se mettre à étudier ?

Tchad : faut-il attendre la veille de l’examen pour se mettre à étudier ?

Tchad : santé publique, lancement de l’atelier de la revue semestrielle du Pandemic Fund Tchad : santé publique, lancement de l’atelier de la revue semestrielle du Pandemic Fund 08/01/2026

Populaires

Tchad : Le COM-FIR et d'autres personnalités en visite à l’ENASTIC d'Amdjarass suite aux récents incidents

08/01/2026

États-Unis : Donald Trump ordonne le retrait de Washington de 66 organisations internationales

08/01/2026

RCA : les résultats de l'ANE consacrent la victoire du Pr Faustin Archange Touadéra de la présidentielle

08/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter