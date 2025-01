Tchad-Libye : séance de travail entre les ministres en charge du Travail

Le 22 janvier 2025, la délégation libyenne, conduite par Ali Alabed Alreda Abuazum, ministre du Travail et de la Formation, a tenu une séance de travail avec son homologue tchadien, le ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale.



Selon Abdoulaye Mbodou Mbami, ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale du Tchad, cette rencontre avait pour objectif de mettre en place un comité de suivi chargé d’assurer la mise en œuvre des dispositions du mémorandum d’entente sur l’emploi, signé le 12 novembre 2024 à Tripoli.



Ce mémorandum témoigne de la solidité des relations historiques et des nombreux points communs qui unissent la Libye et le Tchad. À l’issue de la rencontre, un comité de suivi composé de six membres, trois pour chaque pays, a été constitué.



Du côté tchadien, les représentants désignés sont Mahmoud Moussa, directeur général de l’Administration du Travail, Nassouradine Abakar Kessou, directeur de l’ONAPE, et Rozi Mamai, directeur de la CNPS.