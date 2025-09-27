Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Lutte contre le choléra à N’Djaména, la Tchad Health Foundation lance une caravane de sensibilisation


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 28 Septembre 2025


L’ONG Tchad Health Foundation a organisé, le 27 septembre 2025, une grande caravane de sensibilisation contre le choléra à N’Djaména. Le cortège a parcouru les principaux axes, du rond-point Chinois jusqu’au marché de Diguel centre.


  L’objectif de cette initiative est d’éduquer la population à la santé et au bien-être, notamment en matière de contrôle des maladies. L’ONG a également profité de l'occasion pour distribuer du matériel médical et des fournitures chirurgicales.
 

Le choléra, une menace cyclique et mortelle

 
Le directeur des programmes, Adolphe Koutel Igakembaye, a souligné que le choléra est une épidémie qui revient de manière cyclique au Tchad. Il a appelé la population de N’Djaména à adopter des comportements responsables pour endiguer la maladie.
« Chacun doit prendre conscience que chaque geste compte. La caravane a ciblé les lieux très fréquentés tels que les marchés et les principaux axes routiers, afin de sensibiliser le plus grand nombre », a-t-il expliqué.


Le message essentiel de la campagne est la gravité du choléra, qui est une maladie dangereuse pouvant tuer en moins de 24 heures si elle n'est pas prise en charge rapidement.


Selon le directeur, la sensibilisation se poursuivra dans tous les arrondissements de N’Djaména. Il a insisté sur l’implication de tous les habitants, car « ce n’est pas seulement l’affaire d’une partie de la population, mais de tous. »


