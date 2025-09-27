Tchad : Lutte contre le choléra à N’Djaména, la Tchad Health Foundation lance une caravane de sensibilisation

Le choléra, une menace cyclique et mortelle

« Chacun doit prendre conscience que chaque geste compte. La caravane a ciblé les lieux très fréquentés tels que les marchés et les principaux axes routiers, afin de sensibiliser le plus grand nombre », a-t-il expliqué.

L’objectif de cette initiative est d’éduquer la population à la santé et au bien-être, notamment en matière de contrôle des maladies. L’ONG a également profité de l'occasion pour distribuer du matériel médical et des fournitures chirurgicales.Le directeur des programmes, Adolphe Koutel Igakembaye, a souligné que le choléra est une épidémie qui revient de manière cyclique au Tchad. Il a appelé la population de N’Djaména à adopter des comportements responsables pour endiguer la maladie.Le message essentiel de la campagne est la gravité du choléra, qui est une maladie dangereuse pouvant tuer en moins de 24 heures si elle n'est pas prise en charge rapidement.Selon le directeur, la sensibilisation se poursuivra dans tous les arrondissements de N’Djaména. Il a insisté sur l’implication de tous les habitants, car « ce n’est pas seulement l’affaire d’une partie de la population, mais de tous. »