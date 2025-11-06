Tchad : Mahamat Ali dit « Al-Coboye », figure connue de la jeunesse d’Am-Timan, assassiné à Oum-Hadjer

Dans la nuit du 4 novembre 2025, la ville d’Oum-Hadjer, dans la province de la province du Batha, a été secouée par un drame. Le jeune Mahamat Ali, connu sous le surnom de « Al-Coboye », a été froidement assassiné par des agresseurs, alors qu’il rentrait chez lui après avoir fermé son kiosque téléphonique.



Installé récemment à Oum-Hadjer après une longue absence, Mahamat Ali avait effectué ses études à Am-Timan, où il était très apprécié dans les milieux jeunes.



Selon des sources locales, après une journée de travail, il avait rangé ses effets personnels, ainsi que les téléphones de ses clients dans son sac à dos. C’est en prenant la route de sa maison qu’il a été attaqué à l’arme blanche par des individus non identifiés, qui ont ensuite emporté son sac.



Ses proches, profondément choqués, appellent les autorités à intensifier les recherches pour retrouver les auteurs ou complices de cet acte odieux qui a coûté la vie à ce jeune, tué à fleur d'âge.