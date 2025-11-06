Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Mahamat Ali dit « Al-Coboye », figure connue de la jeunesse d’Am-Timan, assassiné à Oum-Hadjer


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 6 Novembre 2025



Tchad : Mahamat Ali dit « Al-Coboye », figure connue de la jeunesse d’Am-Timan, assassiné à Oum-Hadjer
Dans la nuit du 4 novembre 2025, la ville d’Oum-Hadjer, dans la province de la province du Batha, a été secouée par un drame. Le jeune Mahamat Ali, connu sous le surnom de « Al-Coboye », a été froidement assassiné par des agresseurs, alors qu’il rentrait chez lui après avoir fermé son kiosque téléphonique.

Installé récemment à Oum-Hadjer après une longue absence, Mahamat Ali avait effectué ses études à Am-Timan, où il était très apprécié dans les milieux jeunes.

Selon des sources locales, après une journée de travail, il avait rangé ses effets personnels, ainsi que les téléphones de ses clients dans son sac à dos. C’est en prenant la route de sa maison qu’il a été attaqué à l’arme blanche par des individus non identifiés, qui ont ensuite emporté son sac.

Ses proches, profondément choqués, appellent les autorités à intensifier les recherches pour retrouver les auteurs ou complices de cet acte odieux qui a coûté la vie à ce jeune, tué à fleur d'âge.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/11/2025

Tchad : plusieurs dizaines de morts dans le conflit meurtrier à Dibébé

Tchad : plusieurs dizaines de morts dans le conflit meurtrier à Dibébé

Tchad : un don de fournitures scolaires aux élèves d'Amdjarass Tchad : un don de fournitures scolaires aux élèves d'Amdjarass 05/11/2025

Populaires

Tchad : Star Oil Tchad et Airtel Money s'allient pour accélérer l'inclusion financière

05/11/2025

Ronier : la CNPCIC fait de la gestion des déchets un modèle de protection environnementale au Tchad

05/11/2025

Tchad : Lancement de l’atelier régional sur l’éradication de la peste des petits ruminants en Afrique centrale

05/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter