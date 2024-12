Tchad - Mahamat Hassan Brahim : Un souffle d'espoir pour la jeunesse tchadienne

L'écrivain tchadien Mahamat Hassan Brahim a marqué la scène littéraire nationale en présentant ses deux nouveaux ouvrages, "From vision to victory" et "Les miracles de l'espoir", lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la Maison de la Culture Baba Moustapha. Ces deux œuvres, aux thématiques complémentaires, s'adressent à un large public et offrent des clés pour un épanouissement personnel et une réussite professionnelle.







Dans "From vision to victory", l'auteur se tourne vers la jeunesse tchadienne en quête de réalisation. Il aborde les défis liés à l'entrepreneuriat et propose des stratégies pour transformer les idées en projets concrets. "Ce livre est un outil pour tous ceux qui rêvent de créer leur propre entreprise", explique Mahamat Hassan Brahim. Écrit en anglais, il s'adresse à un public international et vise à promouvoir l'esprit d'entreprise au Tchad.







"Les miracles de l'espoir" est un récit plus personnel, inspiré de l'histoire de Sofia et Rahime. À travers ce couple, l'auteur explore les joies et les défis de la parentalité, mais aussi l'importance de la foi et de l'espoir face aux épreuves de la vie. "Ce livre est un témoignage de la force de l'esprit humain et de la puissance de la résilience", souligne l'auteur. Il met également en avant les richesses de la médecine traditionnelle et les croyances ancestrales du Tchad.







En publiant ces deux ouvrages, Mahamat Hassan Brahim affirme son engagement en faveur de la jeunesse tchadienne et de son développement. Il souhaite inspirer les jeunes à croire en leurs rêves et à agir pour les réaliser. "Je crois en le potentiel de la jeunesse tchadienne", déclare-t-il. "Ces livres sont une contribution à leur épanouissement personnel et à leur réussite professionnelle."







La présentation des ouvrages a été l'occasion pour l'auteur de remercier les étudiants du centre happiness, ses parents, amis et les nombreux invités présents. Les échanges ont été riches et ont permis de mettre en lumière l'importance de la littérature dans le développement personnel et collectif.







Les deux ouvrages de Mahamat Hassan Brahim sont une invitation à l'optimisme et à l'action. Ils témoignent de la vitalité de la scène littéraire tchadienne et de l'engagement de ses auteurs à contribuer au développement de leur pays.