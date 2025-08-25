Tchad : Mahamat Saleh Annadif nommé à un panel de l'ONU par l'Union africaine





Une expertise au service de l'Afrique

Cette nomination place le diplomate tchadien, qui a occupé les postes de ministre des Affaires étrangères, et de hauts responsables de l'UA et de l'ONU, au cœur du processus d’évaluation des progrès accomplis et des défis restants, à mi-parcours de l'Agenda 2030. Son expertise sera cruciale pour porter la voix et les priorités de l’Afrique dans ce bilan.



Un rôle stratégique pour porter la voix de l'Afrique

Grâce à son expérience en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad et haut responsable de l'UA et de l'ONU, l'expertise de M. Annadif sera essentielle pour représenter les priorités de l'Afrique. Ce panel a la responsabilité d'évaluer les progrès accomplis et les défis restants dans l'atteinte des ODD.





Sur Twitter, M. Annadif a réagi à sa nomination : « J’aimerais remercier M. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l’Union Africaine pour ma nomination [...]. Servir l’Afrique et notamment mon pays le Tchad est pour moi, une passion, un plaisir et un honneur ».