Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Mahamat Saleh Annadif nommé à un panel de l'ONU par l'Union africaine


Alwihda Info | Par - 25 Août 2025


L'ancien ministre tchadien Mahamat Saleh Annadif a été désigné par l'Union africaine (UA) pour représenter le continent au sein d’un groupe de haut niveau des Nations Unies. Sa mission consistera à participer à un examen stratégique des Objectifs de développement durable (ODD).


Tchad : Mahamat Saleh Annadif nommé à un panel de l'ONU par l'Union africaine


 

Une expertise au service de l'Afrique

 
Cette nomination place le diplomate tchadien, qui a occupé les postes de ministre des Affaires étrangères, et de hauts responsables de l'UA et de l'ONU, au cœur du processus d’évaluation des progrès accomplis et des défis restants, à mi-parcours de l'Agenda 2030. Son expertise sera cruciale pour porter la voix et les priorités de l’Afrique dans ce bilan.

 

Un rôle stratégique pour porter la voix de l'Afrique

 
Grâce à son expérience en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad et haut responsable de l'UA et de l'ONU, l'expertise de M. Annadif sera essentielle pour représenter les priorités de l'Afrique. Ce panel a la responsabilité d'évaluer les progrès accomplis et les défis restants dans l'atteinte des ODD.

 
Sur Twitter, M. Annadif a réagi à sa nomination : « J’aimerais remercier M. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l’Union Africaine pour ma nomination [...]. Servir l’Afrique et notamment mon pays le Tchad est pour moi, une passion, un plaisir et un honneur ».
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/08/2025

Tchad : Un employé du Radisson Blu assassiné à N'Djamena

Tchad : Un employé du Radisson Blu assassiné à N'Djamena

Tchad - États-Unis : Dialogue sur les restrictions de visas Tchad - États-Unis : Dialogue sur les restrictions de visas 25/08/2025

Populaires

Tchad : Le nouveau préfet de la Grande Sido met l'accent sur la cohésion sociale

24/08/2025

Tchad : Le préfet de la Grande Sido met de l'ordre au marché à bétail de Danamadji

24/08/2025

Tchad : Un employé du Radisson Blu assassiné à N'Djamena

25/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 25/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : L'école publique à la croisée des chemins

Tchad : L'école publique à la croisée des chemins

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ? Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ? 16/08/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter