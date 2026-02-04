Tchad : Mako Fiz le Chinois Noir annonce la sortie de son premier livre "Guérir par la Marche"

À Propos de Mako Fiz





Parcours et Talents

Arts Martiaux : Expert en Kung-fu Shaolin, Tai Chi et Qigong, il donne des cours aux enfants défavorisés à N'Djamena et en Chine.

: Expert en Kung-fu Shaolin, Tai Chi et Qigong, il donne des cours aux enfants défavorisés à N'Djamena et en Chine. Humour et Comédie : Humoriste reconnu, finaliste du Prix RFI du Rire 2021 et lauréat du Kung-fu Show Sino-africain 2021.

: Humoriste reconnu, finaliste du Prix RFI du Rire 2021 et lauréat du Kung-fu Show Sino-africain 2021. Autres Activités : Acteur, mentor en développement psycho-physique, enseignant de langue chinoise et promoteur de valeurs positives.





Formation

Mako Fiz, de son vrai nom, est un artiste tchadien multidisciplinaire né le 9 octobre 1994 à Bongor. Il est célèbre pour sa maîtrise des arts martiaux chinois, ayant été formé directement auprès de maîtres au monastère Shaolin.Mako est diplômé en langues chinoise et anglaise à l'Université de N'Djamena et a obtenu un certificat en leadership civique de l'Université du Nebraska-Lincoln.