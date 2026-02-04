Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
LITTERATURE

Tchad : Mako Fiz le Chinois Noir annonce la sortie de son premier livre "Guérir par la Marche"


Alwihda Info | Par - 4 Février 2026


Le disciple laïc du monastère Shaolin (Shì Yán Chén) propose un ouvrage de développement personnel et médical, préfacé par Bani Gata Ngoulou et publié aux Éditions Universitaires Indépendantes.


Mako Fiz, connu sous le nom de "Chinois noir", présentera son premier livre, "Guérir par la Marche", ce samedi 7 février à 15h à la Bibliothèque Nationale. Cet ouvrage explore une méthode naturelle pour le bien-être physique et mental, ancrée dans le développement psycho-physique.



 





 

Extrait du Livre


L’auteur souligne des pensées profondes sur la santé :
"Si courir suffit pour être en bonne santé, le chien ne vivrait pas plus longtemps que la tortue. Il n'y a pas de courte maladie. Aucune courte maladie ne tue. On meurt toujours de très longues maladies..."



 





 

À Propos de Mako Fiz


Mako Fiz, de son vrai nom Fizouné Richard, est un artiste tchadien multidisciplinaire né le 9 octobre 1994 à Bongor. Il est célèbre pour sa maîtrise des arts martiaux chinois, ayant été formé directement auprès de maîtres au monastère Shaolin.



Parcours et Talents

 
  • Arts Martiaux : Expert en Kung-fu Shaolin, Tai Chi et Qigong, il donne des cours aux enfants défavorisés à N'Djamena et en Chine.
  • Humour et Comédie : Humoriste reconnu, finaliste du Prix RFI du Rire 2021 et lauréat du Kung-fu Show Sino-africain 2021.
  • Autres Activités : Acteur, mentor en développement psycho-physique, enseignant de langue chinoise et promoteur de valeurs positives.



Formation



Mako est diplômé en langues chinoise et anglaise à l'Université de N'Djamena et a obtenu un certificat en leadership civique de l'Université du Nebraska-Lincoln.
:


 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
